Глава МИД Латвии: Мы знали или догадывались, что аннексия Крыма планировалась
22:30, 15 марта 2015Мир
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Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгарс Ринкевичс заявляет, что признание президента России Владимира Путина по аннексии Крыма лишь подтвердило то, что уже раньше было известно, о чем”догадывались” - аннексия Крыма планировалась заранее.
REUTERS
Соответствующую запись Ринкевич сделал на своей странице в Твиттере.
”Момент истины? Президент Путин подтвердил все, что мы знали, или о чем догадывались - Крым планировался заранее, нет ничего общего с ”референдумом”, - написал министр.
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