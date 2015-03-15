Глава МИД Латвии: Мы знали или догадывались, что аннексия Крыма планировалась

22:30, 15 марта 2015
Мир
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Министр иностранных дел председательствующей в ЕС Латвии Эдгарс Ринкевичс заявляет, что признание президента России Владимира Путина по аннексии Крыма лишь подтвердило то, что уже раньше было известно, о чем”догадывались” - аннексия Крыма планировалась заранее.

REUTERS


Соответствующую запись Ринкевич сделал на своей странице в Твиттере. 

”Момент истины? Президент Путин подтвердил все, что мы знали, или о чем догадывались - Крым планировался заранее, нет ничего общего с ”референдумом”, - написал министр.

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