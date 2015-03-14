СМИ узнали об испортившихся отношениях Путина и главы "Роснефти"

Президент России Владимир Путин стал чаще критиковать главу «Роснефти» Игоря Сечина. Об этом со ссылкой на неназванные источники из числа советников Путина сообщает Bloomberg, передает Слон.

Недовольство Путина, как отметили собеседники агентства, вызвано тем, что в 2013 году госкомпания купила ТНК-BP за $55 млрд, но прибыльность сделки не оправдала ожиданий, а «Роснефть» оказалась чрезмерно закредитованной.

Помимо этого Путин негативно отозвался о размещении «Роснефтью» в декабре 2014 года облигаций на 625 млрд рублей. Это наравне с другими факторами, по мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, привело к обвалу курса рубля до исторических минимумов.

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11 марта главный редактор «Независимой газеты» Константин Ремчуков написал в твиттере, что, по данным его знакомых, Сечина скоро отправят в отставку. Эти сведения впоследствии опровергли как в Кремле, так и в «Роснефти».

Ранее Путин публично раскритиковал Сечина за смену позиции в отношении налогового маневра в нефтяной отрасли.

«Когда вы работали в правительстве, вы были за налоговый маневр, как только в компанию перешли – против. Где настоящий Сечин – до или после?» – заявил Путин.

Сечин возглавляет «Роснефть» с 2012 года, до этого он в течение четырех лет был вице-премьером, когда пост главы правительства занимал Путин.