Роды любовницы Путина обрастают новыми слухами - росСМИ

Информация о том, что Алина Кабаева родила, появилась в конце длинных майских праздников.

Российские СМИ узнали некоторые новые подробности якобы родов Алины Кабаевой, предполагаемой любовницы президента РФ Владимира Путина.

Так, журналисты "Яндекс.Дзен" узнали, что именно в дни, когда, предположительно, проходили роды Кабаевой, в Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика Кулакова РАМН в Москве творилось что-то непонятное.

Одна из пациенток рассказала, что с самого начала апреля там постоянно сновали люди в штатском, с рациями и наушниками-проводками.

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Примерно 20 апреля произошло следующее, по словам пациентки: "Никаких пояснений нам не давали. Просто сказали всем: "Сегодня переселяемся на другой этаж". Все переселились довольно быстро. Было все корректно довольно, но не очень приятно".

По ее словам, уплотнили сразу несколько отделений. При этом посетителей не пускали, самим выходить также запретили.

"В окно только было видно, что куча машин со специфическими номерами, куча людей в штатском на территории. Изменилось многое. Если раньше нас свободно посещали (в моем случае это мама и муж), то в конце апреля и в мае возникли проблемы. Аж на территорию ни войти, ни въехать", – рассказала пациентка.

Там постоянно дежурили люди и запрещали даже смотреть в ту сторону, где все происходило.

Впрочем, рожала ли в этом центре именно Кабаева, женщина не знает.

Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике 36-летняя Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, родила двойню.