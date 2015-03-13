Великобритания подала заявку на вступление в Азиатский банк

Министр финансов Джордж Осборн заявил, что это уникальная возможность для Британии и Азии, которая позволит им вместе расти и развиваться, вкладывая деньги в совместные проекты, передает Би-би-си.

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О создании Азиатского банка было объявлено в прошлом году. Его учредителями выступили Китай и еще 20 стран Азии (в том числе Казахстан), рассчитывающие таким образом пошатнуть гегемонию западных финансовых институтов.

США выразили сомнения по поводу методов управления будущим банком и отказались к нему присоединиться. Их примеру последовали и союзники США в регионе - Япония, Южная Корея и Австралия.