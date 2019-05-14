Истребители ВВС Венгрии перехватили российский самолет над Балтикой

Российский самолет без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

Пилоты Военно-воздушных сил Венгрии перехватили российский самолет Ан-26.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на венгерское Министерство обороны.

По данным ведомства, днем 13 мая по тревоге из Объединенного противовоздушного центра НАТО, базирующегося в Германии, в небо Балтии поднялись несколько истребителей военно-воздушных сил Венгрии.

Согласно международных норм, венгерские пилоты из состава Воздушной полиции Балтии идентифицировали и перехватили российский самолет Ан-26, который без разрешения находился в воздушном пространстве стран Балтии.

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Министерство иностранных дел России инцидент пока не комментировало.

Около сотни венгерских военных, в том числе летное звено из четырех истребителей типа JAS-39 Gripen с 1 мая осуществляют 4-месячное патрулирование с целью охраны воздушного пространства Литвы, Латвии и Эстонии.

Военные Венгрии посменно усиливают Группу резервных средств противовоздушной обороны военных подразделений Балтии из Испании и Великобритании под общим командованием НАТО на аэродроме в литовском городе Шауляй.