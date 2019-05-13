Politico: Пропаганду России видят 240 миллионов людей в Европе

Эксперты заметили, что российские тролли в последнее время изменили тактику поведения в социальных сетях.

Больше половины жителей Европы так или иначе видели дезинформацию, которую распространяют актеры из России через социальные сети перед выборами Европарламента. Об этом говорится в отчете компании SafaGuard Syber, которая занимается проблемами кибербезопасности. В документе указано, что социальные сети, в частности Facebook, не прилагают достаточно усилий для того, чтобы защитить европейских избирателей от лжи и манипулирования их взглядами на иммиграцию в ЕС.

Как сообщает Politico, выборы членов Европарламента состоятся 23-26 мая. Эксперты обнаружили широкую сеть автоматизированных страниц в социальных сетях, которые контролируют актеры из России. Они упрочили популярность экстремистских взглядов, распространяя контент европейских правых радикалов вроде AfD в Германии, а также сторонников выхода Великобритании из Евросоюза.

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Цель таких усилий, по мнению экспертов, заключается в усилении проблем, которые раскалывают европейские страны, чтобы подорвать демократические институты и создать внутреннее напряжение. Все это играет на пользу режима в России.

«Они создали выдумки о европейских выборах в каждой отдельной стране», - сказал соучредитель SafeGuard Cyber Отавио Фраер. Его компания проводила анализ по всему ЕС до 10 мая.

По его словам, темы вроде антипатии к Евросоюзу и его заметных лидеров, а также крупных проблем, таких как Brexit, особенно привлекают сеть троллей России.

«С тактической точки зрения, они смогли успешно распространять эти послания», - сказал Фраер.

В рамках российской кампании по дезинформации российские тролли и боты в социальных сетях пытаются усилить месседжи левых и правых экстремистских групп в каждой из стран. Аналитики считают, что так они создают раздор. И этот подход отражает стратегическую перемену в сравнении с поведением России в интернете во время выборов президента США в 2016 году. Тогда российские тролли прикидівались американскими избирателями и пытались с помощью спорных тем обострить раскол в обществе.

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«Придумывать что-то из ничего на самом деле трудно. Гораздо легче усилить тот контент, который уже существует», - пояснил аналитик Atlantic Council по вопросам дезинформации Бен Ниммо.

В целом, по подсчетам SafeGuard Cyber, российская кампания по распространению дезинформации охватывает 240 миллионов людей в Европе. Эта цифра включает в себя все усилия в социальных сетях, таких как Twitter, Facebook, Youtube и тому подобное.