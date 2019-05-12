В ДТП с автобусом в Чили пострадали почти 60 человек (фото)
03:42, 12 мая 2019Мир
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По предварительным данным, водитель пытался уклониться от столкновения с грузовиком, что привело к опрокидыванию автобуса.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы / Фото из открытых источников
В Чили на трассе в регионе Араукания перевернулся пассажирский автобус. Об этом сообщает biobiochile.cl. В результате аварии погибли 6 человек, еще 52 человека пострадали.
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Автобус компании Los Corsarios направлялся из столицы страны Сантьяго в город Пуэрто-Монт.
По предварительным данным, водитель пытался уклониться от столкновения с грузовиком, что привело к опрокидыванию автобуса.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы.
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