Состоится экстренный саммит Евросоюза

28 мая состоится экстренный саммит Европейского Союза. Об этом президент Европейского совета Дональд Туск сообщил в Twitter после неформальной встречи лидеров стран ЕС в румынском городе Сибиу.

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«28 мая созываю специальный саммит Евросоюза, чтобы начать выдвижение кандидатур на должности руководителей институтов ЕС. Это должно пройти оперативно, эффективно и соответствовать нашим договорам. Если достичь консенсус будет трудно, я не буду уклоняться от проведения голосования по этим решениям в июне», - написал он.

Как сообщалось, 23-26 мая в странах ЕС состоятся выборы в Европарламент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 мая, в румынском городе Сибиу лидеры стран ЕС обсуждали стратегию действий на период до 2024 года.

Они приняли декларацию с 10 обязательствами, в которой, среди прочего, заявили о намерении укреплять единство и защищать общие ценности объединенной Европы.