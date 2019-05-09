Саммит ЕС принял декларацию с обязательствами о совместном будущем

Лидеры стран Европейского Союза задекларировали намерение укреплять единство и защищать общие ценности объединенной Европы.

Об этом говорится в декларации по итогам неформального саммита ЕС в Румынии, обнародованная на сайте Совета ЕС.

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Лидеры стран ЕС собирались на встречу в румынском городе Сибиу, чтобы обсудить стратегию действий на период 2019-2024 годов.

В декларации они напомнили, что через несколько недель европейцы выберут своих представителей в Европейский парламент, через сорок лет после того, как они сделали это впервые.

Лидеры стран ЕС выразили убеждение, что, объединившись, страны сообщества станут сильнее в нынешнем неспокойном и сложном мире.

«Мы признаем свою ответственность как лидеры за укрепление нашего Союза и обеспечение лучшего будущего, признавая при этом европейскую перспективу других европейских государств», - отмечается в декларации.

Лидеры стран ЕС заявили, что единогласно согласовали 10 обязательств, среди которых - защита единства Европы, поиск совместных решений, защита демократии и верховенства права, отстаивание общих ценностей и принципов.

Также лидеры стран Евросоюза задекларировали намерение отстаивать справедливость во всех сферах, в частности, на рынке труда, в экономике или в цифровой трансформации, а также помогать наиболее уязвимым странам и ставить интересы людей выше политики и обеспечивать безопасность.

«Европа будет ответственным мировым лидером. Проблемы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, затрагивают всех нас. Мы будем продолжать работать с нашими партнерами по всему миру с целью поддержки и развития, основанного на правилах международного порядка, максимально использовать новые торговые возможности и совместно решать глобальные вопросы, такие как сохранение окружающей среды и борьба с изменениями климата», - отмечается в декларации.

Лидеры стран ЕС подчеркнули, что будут принимать решение с учетом этих 10 обязательств.