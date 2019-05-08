The Guardian: "Повар Путина" вмешивался в выборы в ЮАР

Российские специалисты развернули кампании по распространению дезинформации, чтобы помочь правящей партии победить.

Оперативники из России планировали вмешаться в парламентские выборы Южно-Африканской Республики. В частности, они хотели усилить позиции правящей партии «Африканский национальный конгресс» (ANC).

Об этом свидетельствуют документы, которые оказались в руках The Guardian. Они были подготовлены организацией, связанной с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, которого также называют «поваром Владимира Путина». В них была описана кампания нацелена укрепить «поддержку правящей ANC перед выборами», а также «дискредитировать» прозападную партию «Демократический альянс». Не известно, были ли эти планы воплощены.

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Голосование в ЮАР состоялось во вторник. И это шестая избирательная кампания в стране после проведения первых свободных выборов в 1994 году. С того года ANC держит власть в своих руках. Однако, политическая сила столкнулась с распространенным недовольством избирателей, которых разозлила целая череда коррупционных скандалов, а также перебои в электроснабжении, инфляция и безработица.

Никто не сомневается, что ANC сохранит большинство в парламенте, а действующий президент Сирил Рамапоза получить новый мандат. Однако, даже сторонники говорят, что он должен постараться, чтобы остановить падение популярности ANC, если действительно хочет воплотить обещанные им реформы.

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План по вмешательству в выборы в ЮАР координировал политтехнолог из России Петр Бычков, который работает на Пригожина. Выполнением кампании по дезинформации занималась российская неправительственная организация под названием «Ассоциация свободных исследований и международного сотрудничества».

Документы свидетельствуют, что в феврале Бычков отправил небольшую команду политических аналитиков из Санкт-Петербурга в ЮАР. Это первый случай, когда сеть «повара Путина» действовала в стране. Однако, нельзя наверняка сказать, были ли ее усилия эффективными.