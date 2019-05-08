National Interest: США понадобится армия из 100 тысяч солдат для вторжения в Венесуэлу

Проблема в том, что вторжение может еще больше дестабилизировать латиноамериканскую страну и настроить весь регион против Вашингтона.

Региональное командование Пентагона по вопросам Южной Америки — самое меньшее из 10 подразделений Объединенного командования Вооруженных сил США. На постоянной основе оно оперирует лишь 1,2 тысячью солдат и горсткой кораблей. Но это не означает, что США не могут вторгнуться в Венесуэлу, если президент Дональд Трамп решится выполнить свои угрозы и отдаст приказ войскам войти в южноамериканскую страну, которая постепенно разваливается.

Об этом пишет National Interest, отмечая, что вторжение в Венесуэлу – это плохая идея. И эксперты на этом настаивают. Большая часть армии США по своей природе имеет достаточно большой радиус действия. Силы могут преодолевать большие расстояния для участия в операциях. Корабли могут передвигаться из моря в море и даже проходить из Тихого океана в Атлантический. Самолеты могут перебрасывать отряды в регион вблизи театра действий. Сухопутные войска, перевозимые по железной дороге, автомобильным транспортом и на кораблях, могут быстро сконцентрироваться на американской или союзной территории неподалеку.

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Важно то, что США в отличие от других крупных стран, тратят много на логистику, поддерживая крупнейшие в мире военно-морские и военно-воздушные флоты. Это позволило Пентагону в прошлом быстро перебросить сотни тысяч войск с помощью боевых кораблей и самолетов для проведения крупных операций в Южной Америке. Примерно 10 тысяч американских солдат в 1983 году вторглись в Гренаду в ответ на марксистский переворот в карибской стране. Через шесть лет после того 27-тысячный контингент США вошел в Панаму после того, как диктатор страны Мануэль Нориега начал склоняться на сторону СССР. В 2010 году Пентагон мобилизовал десятки кораблей и самолетов и около 20 тысяч солдат, чтобы помочь Гаити после сокрушительного землетрясения.

При необходимости ВМС США, сухопутные войска, ВВС, морские пехотинцы и береговая охрана могут быстро сконцентрировать тысячи солдат, десятки кораблей и сотни самолетов у границ Венесуэлы. Количество сил и логистика – это не проблема. Проблема в том, что вторжение может еще больше дестабилизировать Венесуэлу и оттолкнуть регион от правительства Америки. Будут погибшие, раненые или переселенные гражданские венесуэльцы, не говоря уже о гибели американцев.

Отставной адмирал ВМС США Джеймс Ставридис выступил против идеи вторжения в Венесуэлу.

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«Я бы не советовал этого делать. Я возглавлял Южное командование США в Майами в течение трех лет. Поэтому я хорошо представляю, что там происходит», - сказал он.

Эксперт Шеннон О'Нил подчеркнул, что вторжение в Венесуэлу будет требовать больших сил, чем операции в Гренаде или Панаме.

«Венесуэла вдвое больше, чем Ирак. А ее население не на много меньше. Страна балансирует на грани хаоса. Любое вторжение будет требовать подготовку более 100-тысячных сил», - сказал он, добавив, что американскую армию вряд ли будут встречать с открытыми объятиями.

«Опрос в феврале 2018 года показал, что большинство венесуэльцев включительно с теми, кто поддерживает венесуэльскую оппозицию, выступают против вторжения. Присутствие армии США сыграет на руку Николасу Мадуро, который произносит речи об империалистическом сговоре», - пояснил эксперт.