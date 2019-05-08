В США произошла стрельба в школе: один погибший, семеро раненых

Подозреваемых в нападении задержали.

Один подросток убит и семеро ранены в школе американского штата Колорадо, где двое людей открыли стрельбу из огнестрельного оружия.

Об этом сообщает Русская служба ВВС.

По данным полиции, трагедия произошла во вторник в научно-технической школе STEM в городе Хайлендс-Ранч близ города Денвер.

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"Около двух часов дня по местному времени двое людей вошли в школу, прошли вглубь ее территории и открыли огонь по учащимся в двух разных местах", - сообщил шериф графства Дуглас Тони Спэрлок.

Он заявил, что школа немедленно связалась с полицией, полицейские прибыли на место происшествия примерно через две минуты после звонка.

Погиб 18-летний тинейджер. Оружие, из которого стреляли, было найдено на месте нападения.

"У нас нет информации о тех, у кого стреляли", - сказал Спэрлок, добавив, что пока слишком рано делать какие-то выводы.

Один из родителей, которого местная пресса называет по имени и фамилии, - Фернандо Монтойя сообщил, что его 17-летний сын получил три огнестрельных ранения.

"Он сказал, что парень вытащил пистолет из чехла для гитары и начал стрелять", - рассказал он в интервью телеканала Denver 7.

Были задержаны двое подозреваемых в нападении, утсновлено, что оба они учились в этой школе.

Отмечается, что Хайлендс-Ранч находится всего в 8 километрах от школы Колумбайн, в которой 20 лет назад произошел один из самых кровавых подобных инцидентов в американской истории.

Стрельба в школе в Колорадо, по некоторым подсчетам, 115-й подобный инцидент в США в 2019 году.