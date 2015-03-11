Российских уклонистов будут ловить "казаки"

Об этом сообщает Москва24 со ссылкой на "атамана Российского казачьего общества “Юго-Восток” Сергея Шишкина.

По его словам, "казаки" уже заключают договоры с районными военкоматами Москвы. С двумя объединенными военными комиссариатами - в Люблине и Кузьминках - соглашение уже есть. Шишкин отметил, что в каждую призывную комиссию входит представитель "казачества".

Читайте такжеВ российской армии сильно возросло количество беглецов и симулянтов - СМИВ этом году они будут получать списки призывников, ходить по квартирам и вручать повестки, а также агитировать уклонистов идти в армию. Всего, по словам Шишкина, к такой работе можно привлечь 1,4 тысячи "казаков".

“Мы можем вместе с представителями призывной комиссии и полицией ходить по квартирам и вручать повестки призывникам. Раньше мы в основном участвовали в заседаниях комиссий и вели с призывниками разъяснительную работу, говорили про службу. А в этом году начнем активно ходить по квартирам”, - заявил Шишкин.