Отец Меган Маркл отреагировал на рождение внука

Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо.

Отец Меган Маркл, которая родила первенца, поделился своими ощущениями от появления внука.

Его слова приводят в издании Daily Mail.

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Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо. И он чувствует гордость за то, что его внук рожден в королевской семье.

"Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью", - сказал отец американки.

Также он добавил, что поздравляет дочь и желает новорожденному счастья и здоровья.

"Боже, благослови ребенка, а я желаю ему здоровья и счастья", - отметил Маркл.

Как сообщал УНИАН ранее, в день рождения нового наследника Британского престола Ниагарский водопад светился синим цветом.