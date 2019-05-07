Отец Меган Маркл отреагировал на рождение внука
14:52, 07 мая 2019Мир
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Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо.
Принц Гарри и Меган Маркл / фото REUTERS
Отец Меган Маркл, которая родила первенца, поделился своими ощущениями от появления внука.
Его слова приводят в издании Daily Mail.
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Томас Маркл отметил, что Меган и малыш чувствуют себя хорошо. И он чувствует гордость за то, что его внук рожден в королевской семье.
"Я уверен, что он вырастет, чтобы служить короне и народу Британии с благодатью, достоинством и честью", - сказал отец американки.
Также он добавил, что поздравляет дочь и желает новорожденному счастья и здоровья.
"Боже, благослови ребенка, а я желаю ему здоровья и счастья", - отметил Маркл.
Как сообщал УНИАН ранее, в день рождения нового наследника Британского престола Ниагарский водопад светился синим цветом.
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