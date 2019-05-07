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"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета оказался серьезно поврежден

03:07, 07 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

По информации специалистов, прибор регистрации параметров полета подвергся «интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения». В то же время состояние второго "черного ящика" — бортового речевого самописца — оценивается как удовлетворительное.

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Вся доступная информация о полете SSJ-100 подготовлена для расшифровки и анализа. Комиссия по расследованию предоставит предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок.

Утром 6 мая сообщалось об обнаружении двух "черных ящиков". Тогда отмечалось, что состояние обоих бортовых самописцев — речевого и параметрического — приемлемо для расшифровки.

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Теги: #пожар#самолет#Шереметьево