"Черный ящик" сгоревшего в Шереметьево самолета оказался серьезно поврежден

Параметрический "Черный ящик" самолета Sukhoi Superjet, потерпевшего аварию в "Шереметьево", был поврежден.

Параметрический "черный ящик" сгоревшего в Шереметьево лайнера Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) оказался серьезно поврежден.

Об этом сообщается на сайте Межгосударственного авиационного комитета.

По информации специалистов, прибор регистрации параметров полета подвергся «интенсивному температурному воздействию и получил серьезные повреждения». В то же время состояние второго "черного ящика" — бортового речевого самописца — оценивается как удовлетворительное.

Читайте такжеГлазами пассажиров: появилось ужасающее видео посадки горящего самолета в Шереметьево (видео)

Вся доступная информация о полете SSJ-100 подготовлена для расшифровки и анализа. Комиссия по расследованию предоставит предварительный отчет о результатах работы в 30-дневный срок.

Утром 6 мая сообщалось об обнаружении двух "черных ящиков". Тогда отмечалось, что состояние обоих бортовых самописцев — речевого и параметрического — приемлемо для расшифровки.