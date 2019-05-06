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У Мэган Маркл начались роды

16:21, 06 мая 2019
Мир
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Меган Маркл / REUTERS

У супруги принца Гарри, герцогини Сассекской Меган, начались роды. Пара ожидает появления первенца. Новорожденный станет седьмым в очереди на престол.

Об этом сообщает ВВС.

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О беременности Меган было объявлено 15 октября прошлого года - спустя почти четыре месяца после свадьбы - во время визита герцога и герцогини Сассекских в Австралию.

Вскоре после этого герцог и герцогиня Сассекские приняли решение разгрузить расписание беременной Меган в ходе заграничного турне и уменьшить количество мероприятий, в которых она принимает участие, сообщили в Кенсингтонском дворце.

Кроме того, в преддверии рождения ребенка Гарри и Меган переехали из Кенсингтонского дворца в коттедж Фрогмор на территории Виндзорского замка.

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Теги: #принц Гарри и Меган Маркл