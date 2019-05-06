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В России произошло новое ЧП с самолетом, в котором находилось больше 100 человек

11:21, 06 мая 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

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Сообщается, что на борту находились больше ста человек. "Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - заявил источник.

Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

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Теги: #самолет#Москва