В России произошло новое ЧП с самолетом, в котором находилось больше 100 человек

Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет.

Пассажирский Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту российского Норильска и выкатился на грунт.

Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.

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Сообщается, что на борту находились больше ста человек. "Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - заявил источник.

Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.