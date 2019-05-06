В России произошло новое ЧП с самолетом, в котором находилось больше 100 человек
11:21, 06 мая 2019Мир
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Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет.
Иллюстрация REUTERS
Пассажирский Boeing не удержался на полосе после приземления в аэропорту российского Норильска и выкатился на грунт.
Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта.
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Сообщается, что на борту находились больше ста человек. "Пострадавших и жертв, по предварительным данным, нет", - заявил источник.
Об инциденте с участием Boeing-737 под бортовым номером 217, совершавшим рейс Красноярск-Норильск, сообщается также на официальном портале оперативной обстановки и прогноза ЧС Красноярского края.
Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.
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