Игрок «Что? Где? Когда?» рассказал о спасении из сгоревшего самолета в "Шереметьево"

В результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.

Капитан российской команды «Норманны» игры «Что? Где? Когда?» Михаил Савченко сообщил, что смог выбраться из сгоревшего в аэропорту Шереметьево Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).

Об этом он написал на странице в соцсети.

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Савченко поблагодарил всех, кто его поддерживал, и опроверг информацию о том, что ранен и отравился угарным газом, которая ранее появилась в некоторых СМИ. «Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва - Мурманск 17:50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Моя фамилия в списке раненых - фейк. Либо ошибка. Я здоров», -написал мурманчанин.

Как сообщал УНИАН, в результате катастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.