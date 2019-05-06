В России произошло новое масштабное ЧП: есть погибшие

В результате взрыва на химическом предприятии погибло три человека.

В Березниках (Пермский край России) на химическом предприятии «Азот» произошел взрыв.

Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе завода.

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По данным источника, погибли три человека. «Полтора часа прошло с момента ЧП. Все подробности уточняются», - рассказал он.

В МЧС подтвердили информацию о гибели трех человек в результате взрыва, сообщает радиостанция «Говорит Москва». Представители экстренных служб уточнили, что на предприятии произошел хлопок после вскрытия емкости режущим инструментом.

Предположительно, причиной взрыва могло стать вскрытие болгаркой емкости, в которой находились остатки аммиака.

Также известно об одном пострадавшем.

Как сообщал УНИАН, вчера в результате катастрофы самолета в московском аэропорту «Шереметьево» погиб 41 человек.