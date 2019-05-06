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Глазами пассажиров: появилось ужасающее видео посадки горящего самолета в Шереметьево (видео)

04:13, 06 мая 2019
Мир
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Пламя охватило крыло самолета / скриншот

Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.

Ролик опубликован в Telegram-канале BAZA.

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На записи видно, как пламя охватило крыло самолета. При этом судно за собой на полосе оставляет огненный след.

После остановки самолета из-за его разворота люди в панике пытаются покинуть салон.

Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате произошедшего погиб 41 человек.

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Теги: #пожар#самолет#Москва