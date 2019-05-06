Глазами пассажиров: появилось ужасающее видео посадки горящего самолета в Шереметьево (видео)
04:13, 06 мая 2019Мир
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На записи видно, как пламя охватило крыло самолета.
Пламя охватило крыло самолета / скриншот
Пассажиры самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, сняли происходящее в салоне на видео.
Ролик опубликован в Telegram-канале BAZA.
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На записи видно, как пламя охватило крыло самолета. При этом судно за собой на полосе оставляет огненный след.
После остановки самолета из-за его разворота люди в панике пытаются покинуть салон.
Горящий SSJ-100 приземлился в Шереметьево вечером 5 мая. На борту находились 72 пассажира и шесть членов экипажа. В результате произошедшего погиб 41 человек.
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