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Пожар на борту самолета в Шереметьево: судьба 13 пассажиров остается неизвестной (видео)

21:44, 05 мая 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

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"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сказал он.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что горящий пассажирский самолет аварийно сел в Шереметьево. Лайнер экстренно сел в Шереметьево со второй попытки. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси. П

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Теги: #пожар#самолет#Россия