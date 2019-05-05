Пожар на борту самолета в Шереметьево: судьба 13 пассажиров остается неизвестной (видео)
21:44, 05 мая 2019Мир
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Официального подтверждения этой информации пока нет.
Иллюстрация / REUTERS
Неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.
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"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сказал он.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Напомним, ранее стало известно, что горящий пассажирский самолет аварийно сел в Шереметьево. Лайнер экстренно сел в Шереметьево со второй попытки. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси. П
"Суперджет" потушили. Лайнер сгорел почти наполовину. pic.twitter.com/Lc5CWAk1KK— baza (@bazabazon) May 5, 2019
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