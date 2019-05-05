Пожар на борту самолета в Шереметьево: судьба 13 пассажиров остается неизвестной (видео)

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Неизвестна судьба 13 человек, находившихся на борту авиарейса Москва-Мурманск в момент аварийной посадки в аэропорту Шереметьево.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на информированный источник.

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"Пока не удается найти 13 человек, находившихся согласно списку на борту самолета", - сказал он.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что горящий пассажирский самолет аварийно сел в Шереметьево. Лайнер экстренно сел в Шереметьево со второй попытки. При посадке он был охвачен огнем. После касания земли у него подломились стойки шасси. П