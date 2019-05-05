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Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка - СМИ

20:29, 05 мая 2019
Мир
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Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей / фото royal.uk

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Близкая подруга герцогини заявила, что Кейт готовится забеременеть в четвертый раз. 

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"Кэтрин хочет еще одного ребенка. Она любит детей и готовится пройти еще одну беременность, несмотря на то, что в прошлом у нее были осложнения в виде сильной тошноты", - заявила подруга Кейт изданию.

Пока что Кенсингтонский дворец и представители принца Уильяма и Кейт никак не комментируют эту информацию.

Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей: 5-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.

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Теги: #Кейт Миддлтон