Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка - СМИ
20:29, 05 мая 2019Мир
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Пока что Кенсингтонский дворец и представители принца Уильяма и Кейт никак не комментируют эту информацию.
Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей / фото royal.uk
Герцогиня Кембриджская Кейт, планирует четвертого ребенка.
Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.
Близкая подруга герцогини заявила, что Кейт готовится забеременеть в четвертый раз.
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"Кэтрин хочет еще одного ребенка. Она любит детей и готовится пройти еще одну беременность, несмотря на то, что в прошлом у нее были осложнения в виде сильной тошноты", - заявила подруга Кейт изданию.
Пока что Кенсингтонский дворец и представители принца Уильяма и Кейт никак не комментируют эту информацию.
Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей: 5-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.
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