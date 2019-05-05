Кейт Миддлтон планирует четвертого ребенка - СМИ

Пока что Кенсингтонский дворец и представители принца Уильяма и Кейт никак не комментируют эту информацию.

Герцогиня Кембриджская Кейт, планирует четвертого ребенка.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на инсайдера.

Близкая подруга герцогини заявила, что Кейт готовится забеременеть в четвертый раз.

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"Кэтрин хочет еще одного ребенка. Она любит детей и готовится пройти еще одну беременность, несмотря на то, что в прошлом у нее были осложнения в виде сильной тошноты", - заявила подруга Кейт изданию.

Пока что Кенсингтонский дворец и представители принца Уильяма и Кейт никак не комментируют эту информацию.

Сейчас Кейт и Уильям воспитывают троих детей: 5-летнего принца Джорджа, 4-летнюю принцессу Шарлотту и годовалого принца Луи.