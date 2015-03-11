Предполагаемый убийца Немцова уволился из полиции после гибели политика — МВД РФ
Один из обвиняемых в убийстве Бориса Немцова Заур Дадаев уволился из внутренних войск МВД России 28 февраля 2015 года, то есть на следующий день после гибели политика.
Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД РФ Игорь Груднов, передает "Дождь".
"Его рапорт был удовлетворен. С 27 января он находился в отпуске за 2015 год, в течение 30 дней — по 28 февраля. По мере прибытия из отпуска он был уволен в установленном порядке и исключен из списка военной части", — отметил Груднов.
Представитель МВД также отметил, что Дадаев уволился по семейным обстоятельствам.
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Напомним, Бориса Немцова застрелил неизвестный 27 февраля в Москве под стенами Кремля.
Басманный суд Москвы арестовал пятерых человек, которых обвиняют в убийстве Немцова.
Заур Дадаев, которого обвиняют в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, дал признательные показания. Однако во время разговора с правозащитниками он заявил о своей невиновности и пытках в СИЗО.