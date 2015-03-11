Предполагаемый убийца Немцова уволился из полиции после гибели политика — МВД РФ

Об этом в интервью телеканалу "Россия-1" сообщил первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования ВВ МВД РФ Игорь Груднов, передает "Дождь".

"Его рапорт был удовлетворен. С 27 января он находился в отпуске за 2015 год, в течение 30 дней — по 28 февраля. По мере прибытия из отпуска он был уволен в установленном порядке и исключен из списка военной части", — отметил Груднов.

Представитель МВД также отметил, что Дадаев уволился по семейным обстоятельствам.

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Напомним, Бориса Немцова застрелил неизвестный 27 февраля в Москве под стенами Кремля.

Басманный суд Москвы арестовал пятерых человек, которых обвиняют в убийстве Немцова.

Заур Дадаев, которого обвиняют в убийстве российского оппозиционера Бориса Немцова, дал признательные показания. Однако во время разговора с правозащитниками он заявил о своей невиновности и пытках в СИЗО.