Британия может раскрыть финансовые тайны Путина

Об этом свидетельствует видео The Telegraph, пишет Lb.ua.

Отвечая на вопрос о существовании "интересных" финансовых механизмах ближайшего окружения Путина, которые будут разглашены британским правительством, Хэммонд ответил: "так может быть".

"Когда мы говорим о дальнейших шагах, которые мы предпринимаем, увеличивая давление на Россию, одним из главных вопросов, который мы себе задаем, является вопрос стратегической коммуникации: как мы можем донести народу России информацию о том, что происходит на самом деле?" - прокомментировал Хэммонд идею разглашения информации о богатстве Путина и его окружения.

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"Это интересная мысль, и я уверен, что люди (в России) начнут задумываться", - добавил Хэммонд.

Напомним, глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Билл Браудер оценил состояние президента РФ Владимира Путина в $200 млрд