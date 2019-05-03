СМИ назвали тех, чью политическую карьеру разрушил Трамп

За короткий отрезок Трампа в политической жизни ему удалось разрушить карьеру, профессиональную репутацию и достоинство многих из тех, кто работал на него.

За двухлетний срок на посту президента США Дональд Трамп стал «великим разрушителем» репутации и карьеры своих подчиненных.

За короткий отрезок Трампа в политической жизни ему удалось разрушить карьеру, профессиональную репутацию и достоинство многих из тех, кто работал на него. Об этом пишет New Yorker.

Например, Рекс Тиллерсон был настоящей «американской суперзвездой» в бизнесе, главой нефтяного гиганта Exxon Mobil.

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Тиллерсон занимал при Трампе должность Госсекретаря США. Он узнал о своем увольнении во время чтения ленты твиттера Трампа, сидя в туалете, пишет издание, исходя из закрытых бесед источников с журналистами.

Первый глава аппарата Белого дома при Трампе — Райнс Прибус узнал о своей отставке вскоре после назначения, высадившись с президентского борта Air Force One, и снова из твиттера.

То же самое он сделал и со Стивеном Муром, которому прочил место в Федеральной резервной системе (ФРС), пишет журнал. В твиттере Трамп написал, что он сам отказался от этого места.