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Трамп внес на утверждение кандидатуру постпреда США при ООН

09:46, 03 мая 2019
Мир
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Келли Найт Крафт / REUTERS

Об этом пишет The Hill. Ранее президент заявлял, что Крафт проделала «выдающуюся» работу в качестве посла США в Канаде, отметив ее лидерские качества. Она занимала этот пост с 2017 года.

В случае утверждения в Сенате Крафт придет на смену Никки Хейли, которая оставила эту должность в конце прошлого года. Дональд Трамп предложил стать послом в ООН спикеру Госдепартамента, но она отклонила предложение.

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Теги: #твиттер Трампа#Совбез ООН