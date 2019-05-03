Трамп внес на утверждение кандидатуру постпреда США при ООН

В случае одобрения Сената Крафт будет представлять Соединенные Штаты в Генассамблее ООН и Совбезе ООН.

Президент США Дональд Трамп внес на утверждение в Сенат кандидатуру Келли Найт Крафт на пост постпреда Соединенных Штатов в ООН.

Об этом пишет The Hill. Ранее президент заявлял, что Крафт проделала «выдающуюся» работу в качестве посла США в Канаде, отметив ее лидерские качества. Она занимала этот пост с 2017 года.

В случае утверждения в Сенате Крафт придет на смену Никки Хейли, которая оставила эту должность в конце прошлого года. Дональд Трамп предложил стать послом в ООН спикеру Госдепартамента, но она отклонила предложение.