Помпео заявил о возможности проведения военной операции США в Венесуэле (видео)

Она может помочь остановить беспорядки в стране.

Государственный секретарь США Майкл Помпео заявил, что США при необходимости могут инициировать военную операцию в Венесуэле.

По его словам, военные действия могут быть необходимы, чтобы остановить длительные беспорядки в Венесуэле, сообщает FOX Business.

Впрочем, Соединенные Штаты надеются на мирный переход власти. Кроме того, пытаются сделать все возможное, чтобы избежать насилия.

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"Мы бы предпочли мирный переход власти, при котором Мадуро идет и проходят новые выборы", - сказал он.

Как сообщалось ранее, на улицы столицы Венесуэлы 30 апреля вышло большое количество протестующих. Среди них есть военные. На обнародованном видео, которое снял неизвестный автор на улицах столицы, одни военные берут под контроль оружие и технику других. Речь идет о районе военной авиабазы в Каракасе, где лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил о финальную стадию свержения режима Николаса Мадуро. Действующий президент страны назвал такие действия попыткой государственного переворота. Впрочем, ему удалось предотвратить. Американский президент Дональд Трамп заявил, что следит за ходом событий в Венесуэле и пригрозил санкциями Кубе, которая поддерживает Мадуро.