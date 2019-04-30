В СМИ ажиотаж вокруг родов Меган Маркл: как назовут ребенка

Очевидно, Меган Маркл и принц Гарри ждут появления мальчика.

В Британии - настоящий ажиотаж вокруг предстоящих родов Меган Маркл, герцогини Сассекской, супруги принца Гарри.

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Так, поклонники пары ожидают появления на свет малыша и запустили в сети флешмоб под хэштегом #babysussex.

По информации британских таблоидов, Меган Маркл должна родить во вторник, 30 апреля. Об этом пишет, например, Daily Star.

Журналисты утверждают, что в лондонском предместье Чизуике были замечены служебные автомобили медперсонала королевской семьи и дипломатов, что может быть признаком того, что роды уже начались.

Кроме того, одна маленькая оплошность рассекретила, кто родится у герцогов, и как назовут ребенка, сообщает Daily Star.

Пронырливые фанаты выяснили, что на собственном сайте королевской семьи зарезервирована веб-страница для "принца Артура", "принца Джеймса" и "принца Александра".

Очевидно, Меган Маркл и принц Гарри ждут появления мальчика, которого назовут одним из вышеуказанных имен.

Day 30 of #RoyalBabyWatch2019. It's the last day of April, I have no Finals today, and no reason to leave the house. You know, it doesn't sound like a bad day to be born #BabySussex. 😉 pic.twitter.com/Ojt6jcgw64 — Kate ❤ and Meg 🌺 (@KateCandMeg) 30 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что, похоже, жена принца Гарри Меган Маркл вот-вот должна родить. Папарацци засняли "скорую", припаркованную у Фрогмор-хауза, где живут герцог и герцогиня.