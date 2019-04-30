Замгенпрокурора США подал в отставку после завершения расследования о вмешательстве РФ
Заместитель Генерального прокурора США Род Розенштейн подал заявление об отставке президенту Дональду Трампу.
Как сообщает Associated Press, отставка должна вступить в силу 11 мая.
Читайте такжеРФ вмешивалась в американские выборы с 1974 года - Помпео
Его отставка произошла после почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.
Отставка ожидалась после утверждения Уильяма Барра в качестве генерального прокурора.
Розенштейн был намерен покинуть пост в середине марта, но остался немного дольше, чтобы завершить расследование специального прокурора Роберта Мюллера по поводу возможного российского вмешательства. Мюллер представил свой отчет Министерству юстиции в прошлом месяце. Розенштейн и Барр пришли к выводу, что Трамп не вступал в сговор с правительством РФ.
Род Розенштейн занимал должность заместителя генпрокурора с 26 апреля 2017 года.
В декабре 2018 Трамп заявил, что Барр номинирован на пост генерального прокурора США. Для вступления Барра в должность номинацию американского президента должен утвердить Сенат.
Как сообщал УНИАН, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы.
Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством.
В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".