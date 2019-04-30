Замгенпрокурора США подал в отставку после завершения расследования о вмешательстве РФ

Розенштейн был намерен покинуть пост в середине марта, но остался немного дольше, чтобы завершить расследование специального прокурора Роберта Мюллера по поводу возможного российского вмешательства.

Заместитель Генерального прокурора США Род Розенштейн подал заявление об отставке президенту Дональду Трампу.

Как сообщает Associated Press, отставка должна вступить в силу 11 мая.

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Его отставка произошла после почти двухлетнего расследования спецпрокурора Роберта Мюллера возможных связей предвыборного штаба Трампа с Россией.

Отставка ожидалась после утверждения Уильяма Барра в качестве генерального прокурора.

Розенштейн был намерен покинуть пост в середине марта, но остался немного дольше, чтобы завершить расследование специального прокурора Роберта Мюллера по поводу возможного российского вмешательства. Мюллер представил свой отчет Министерству юстиции в прошлом месяце. Розенштейн и Барр пришли к выводу, что Трамп не вступал в сговор с правительством РФ.

Род Розенштейн занимал должность заместителя генпрокурора с 26 апреля 2017 года.

В декабре 2018 Трамп заявил, что Барр номинирован на пост генерального прокурора США. Для вступления Барра в должность номинацию американского президента должен утвердить Сенат.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в США опубликовали доклад спецпрокурора Мюллера о вероятном вмешательстве России в американские выборы.

Официальное следствие специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера установило, что Российская Федерация вмешалась в президентские выборы в этой стране в 2016 году, но члены избирательного штаба Дональда Трампа не вступали в сговор с российским правительством.

В частности, отмечается, что "российское правительство в 2016 году вмешалось в президентские выборы широкомасштабным и систематическим образом".