Скончался экс-сенатор США – автор программы по утилизации советского ядерного оружия

Республиканец был одним из основателей программы утилизации ядерного оружия в бывших советских республиках.

В возрасте 87 лет скончался бывший американский сенатор Ричард Лугар.

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Как передает Радио Свобода, республиканец был одним из основателей программы утилизации ядерного оружия в бывших советских республиках, которые не имели средств на ликвидацию и достаточную охрану ядерных материалов. Этот документ был принят в Конгрессе США в 1991 году.

По этой программе в России, Украине, Беларуси и Казахстане деактивировали 7 600 ядерных боеголовок, уничтожили 2 300 ракет и законсервовали 24 объекта, где хранилось ядерное оружие.

Лугар несколько десятилетий работал в комитете Сената по международным делам и дважды был его председателем, с 1985 по 1987 и с 2003 до 2007 года. Он шесть раз избирался сенатором от штата Индиана. Кроме того, был мэром Индианаполиса.