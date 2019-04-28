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Иран может выйти из Договора о нераспространении ядерного оружия

15:49, 28 апреля 2019
Мир
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Мохаммад Джавад Зариф / REUTERS

Об этом заявил глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на государственную телерадиокомпанию IRIB.

"Исламская Республика может выбрать из большого числа вариантов, и власти страны изучают их… Выход из ДНЯО - один из них", - подчеркнул Зариф.

Тегеран и раньше говорил о возможности разорвать ДНЯО в ответ на действия Вашингтона. В мае 2018 года США вышли из подписанного в 2015 году ядерного соглашения с Ираном, которое предусматривало выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

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Затем Вашингтон возобновил действие санкций против Ирана и потребовал от государств-союзников прекратить покупать у него нефть под угрозой санкций для компаний-закупщиков.

Справка УНИАН. Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) был одобрен Генеральной ассамблеей ООН 12 июня 1968 года, вступил в силу 5 марта 1970 года.

Договор подписали СССР, США, Великобритания, а также 40 других стран.

11 мая 1995 года свыше 170 стран-участниц договорились продлить действие договора на неопределенный срок без дополнительных условий.

Участниками договора являются почти все государства мира, за исключением Израиля, Индии, Пакистана, КНДР и Южного Судана.

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Теги: #США#Иран#ядерное оружие#договор о запрете ядерного оружия