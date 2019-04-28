В США неизвестные открыли огонь в синагоге: один человек убит и трое ранены

Мэр города Стив Ваус заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".

По меньшей мере 4 человека пострадали в результате нападения на синагогу в Повэ (округ Сан-Диего, штат Калифорния, США). Одного мужчину задержали на допрос в связи со стрельбой.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The Los Angeles Times. "Людей, которые получили ранения во время нападения, доставили в медицинский центр Паломар. Пока не ясно, сколько людей пострадали", - говорится в сообщении.

Мэр города Стив Ваус в комментарии CNN заявил, что "синагога была целью нападения, поскольку это место для сбора еврейской общины".

"Я понимаю, что это был кто-то с ненавистью в сердце, с ненавистью к еврейской общине", - сказал он. По его словам, дальнейшей угрозы нет.

Позже стало известно о смерти одного из пострадавших.

HAPPENING NOW: San Diego sheriff is giving an update on the shooting at a synagogue where at least 1 person was killed and several more injured https://t.co/s87dfwGIBwpic.twitter.com/dxg5jtg4Uf — CBS News (@CBSNews) 27 апреля 2019 г.

Стрельба произошла через шесть месяцев после того, как вооруженный человек с криком «Все евреи должны умереть» ворвался в синагогу Питтсбурга, убив 11 верующих и ранив еще шестерых, включая четырех полицейских, прежде чем он был арестован.