В Санкт-Петербурге отпустили задержанных на несанкционированной акции в поддержку Савченко
02:48, 09 марта 2015Мир
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Всех задержанных на несанкционированной акции в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко отпустили из отдела полиции в Санкт-Петербурге.
В Санкт-Петербурге отпустили задержанных на несанкционированной акции в поддержку Савченко / Росбалт
Об этом сообщил петербургский депутат Борис Вишневский, передает ТСН.
Ранее он отмечал, что доставленных в отделение участников флешмоба на Невском проспекте не отпускали в течение 4,5 часов.
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В ходе акции активисты взялись за руки в знак поддержки Савченко. У одной из женщин был украинский флаг.
По данным правозащитников, полицейские задержали пятерых человек. С четверга в Санкт-Петербурге проходят одиночные пикеты под лозунгом "Не дайте умереть Надежде", кульминацией которых стал флешмоб, проведенный 8 марта.
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