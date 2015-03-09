В Санкт-Петербурге отпустили задержанных на несанкционированной акции в поддержку Савченко

Об этом сообщил петербургский депутат Борис Вишневский, передает ТСН.

Ранее он отмечал, что доставленных в отделение участников флешмоба на Невском проспекте не отпускали в течение 4,5 часов.

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В ходе акции активисты взялись за руки в знак поддержки Савченко. У одной из женщин был украинский флаг.

По данным правозащитников, полицейские задержали пятерых человек. С четверга в Санкт-Петербурге проходят одиночные пикеты под лозунгом "Не дайте умереть Надежде", кульминацией которых стал флешмоб, проведенный 8 марта.