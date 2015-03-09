Инспекторы из США и Чехии проведут наблюдательный полет над Россией

Об этом сообщил начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Минобороны Сергей Рыжков, передает Росбалт.

"В период с 9 по 14 марта в рамках реализации международного договора по открытому небу совместная миссия США и Чехии выполнит наблюдательный полет над территорией Российской Федерации на американском самолете наблюдения ОС-135Б с аэродрома в городе Хабаровск", - сказал он.

В ходе выполнения инспекции российские специалисты на борту самолета будут контролировать строгое соблюдение параметров полета по согласованному маршруту и применения предусмотренной договором аппаратуры.

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Рыжков отметил, что ОС-135Б относится к классу самолетов, не предназначенных для применения какого-либо оружия.

Самолет и установленная на нем аппаратура наблюдения прошли международное освидетельствование, в котором приняли участие и российские специалисты, что исключает использование технических средств, не предусмотренных договором по открытому небу.