ЦРУ объявляет масштабную реорганизацию

Цель реформ заключается в том, чтобы сосредоточить внимание управления на операциях в киберпространстве и внедрении цифровых технологий в систему сбора информации, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, передает ВВС Украина.

В презентации для журналистов Бреннан сказал, что в системе ЦРУ будут созданы новые подразделения - "центры управления миссиями".

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Они будут преодолевать конкретные вызовы или сосредоточивать внимание на определенных географических зонах, например, на проблеме распространения оружия в Африке.

Всего таких центров будет 10.