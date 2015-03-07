ЦРУ объявляет масштабную реорганизацию
04:28, 07 марта 2015Мир
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Центральное разведывательное управление США объявило о начале одной из крупнейших реорганизаций в своей истории.
REUTERS
Цель реформ заключается в том, чтобы сосредоточить внимание управления на операциях в киберпространстве и внедрении цифровых технологий в систему сбора информации, заявил директор ЦРУ Джон Бреннан, передает ВВС Украина.
В презентации для журналистов Бреннан сказал, что в системе ЦРУ будут созданы новые подразделения - "центры управления миссиями".
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Они будут преодолевать конкретные вызовы или сосредоточивать внимание на определенных географических зонах, например, на проблеме распространения оружия в Африке.
Всего таких центров будет 10.
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