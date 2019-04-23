Стали известны подробности пожара в Версале
22:57, 23 апреля 2019Мир
215 0
В результате пожара пострадал один человек.
На борьбу с пожаром привлекли около 80 человек и 30 единиц техники / фото: Twitter pompiers78
Стали известны детали возникшего возле знаменитого дворцово-паркового комплекса во французском городе Версаль сильного пожара.
По уточненным данным, крупный пожар начался в гараже. Однако пламя распространилось и на соседние дома. Из-за этого жителей ближайших зданий срочно эвакуировали. Об этом сообщает BFMTV.
Читайте такжеВ пригороде Парижа вспыхнул пожар около резиденции французских королей Версаль (видео)
Отмечается, что в результате пожара пострадал один человек. Он получил незначительное ранение.
Как подчеркивает телеканал, на борьбу с пожаром привлекли около 80 человек и 30 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Версале начался сильный пожар.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter