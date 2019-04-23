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Стали известны подробности пожара в Версале

22:57, 23 апреля 2019
Мир
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На борьбу с пожаром привлекли около 80 человек и 30 единиц техники / фото: Twitter pompiers78

По уточненным данным, крупный пожар начался в гараже. Однако пламя распространилось и на соседние дома. Из-за этого жителей ближайших зданий срочно эвакуировали. Об этом сообщает BFMTV.

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Отмечается, что в результате пожара пострадал один человек. Он получил незначительное ранение.

Как подчеркивает телеканал, на борьбу с пожаром привлекли около 80 человек и 30 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Версале начался сильный пожар.

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Теги: #пожар#Франция