В пригороде Парижа вспыхнул пожар около резиденции французских королей Версаль (видео)
В пригороде Парижа вспыхнул масштабный пожар около бывшей резиденции французских королей Версаль.
Об этом сообщают пользователи в Twitter.
В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль.
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Пользователи соцсетей начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.
Позже выяснилось, что на самом деле горит не дворец, а постройки в двух километрах от него, но на его территории.
На данный момент полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгарания.
Точной информации о причине пожара, а также о его масштабе нет. Известно, что возгорание началось на складе.
Incendie en cours à #Versaillespic.twitter.com/HI3nfOFX2O— Ayma147 (@ayma147) April 23, 2019
#Incendie concession automobile à #Versailles rue du parc de clagny. pic.twitter.com/LMaTJ01tqC— Joss Beaumont 🇫🇷🇮🇹 (@jodorlando) April 23, 2019
Breaking: Massive fire in Versailles, France. pic.twitter.com/9X0gAAnFz9— PM Breaking News (@PMBreakingNews) April 23, 2019