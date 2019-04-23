В пригороде Парижа вспыхнул пожар около резиденции французских королей Версаль (видео)

Пользователи соцсетей начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.

В пригороде Парижа вспыхнул масштабный пожар около бывшей резиденции французских королей Версаль.

Об этом сообщают пользователи в Twitter.

В городской полиции сообщили, что масштабный пожар вспыхнул на улице Рю дю Парк де Клани, где находится Версаль.

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Пользователи соцсетей начали активно сообщать о возгорании и публиковать фото и видео с места инцидента.

Позже выяснилось, что на самом деле горит не дворец, а постройки в двух километрах от него, но на его территории.

На данный момент полиция уже оцепила периметр и просит не приближаться к месту возгарания.

Точной информации о причине пожара, а также о его масштабе нет. Известно, что возгорание началось на складе.