Необходимые Украине реформы под угрозой - ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время заседания Совета безопасности ООН.

«Необходимы давно и обещанные реформы в Украине под угрозой, поскольку правительство сейчас сосредоточено на других приоритетах», - сказал он, напомнив о сложной экономической ситуации в Украине.

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Шимонович отметил, что «на этом фоне необходимо, чтобы правительство продемонстрировало решимость в борьбе с коррупцией и обеспечило бесстрастное отправление справедливости и преследование виновных в нарушении прав человека».

«Это будет сдерживать дальнейшее нарушение прав человека», - сказал он.

Также, по его словам, необходимо привлечь к ответственности лиц за насилие, в результате которого погибло много человек.

Ранее руководитель отдела операций Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Джон Гинг заявил, что в зоне конфликта на Донбассе 2 миллиона человек нуждаются в срочной гуманитарной помощи.