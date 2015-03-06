Умер продюсер «Стар Трека» Харви Беннетт

Большую часть своей карьеры Беннетт провел на телевидении, где продюсировал такие сериалы, как «Отряд "Стиляги"» (1968 — 1973), «Человек на шесть миллионов долларов» (1974 — 1978), «Бионическая женщина» (1976 — 1978), «Человек с Меркурия» (1978), сообщает Lenta.ru.

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В начале 1980-х компания Paramount пригласила кинематографиста поработать над вторым полнометражным фильмом по мотивам популярного сериала студии «Звездный путь» (Star Trek). Беннетт стал соавтором сценария и спродюсировал картину, получившую название «Звездный путь 2: Гнев Хана», которая стала хитом проката, а в 2008-м была включена в список 500 лучших жанровых фильмов в истории по версии Американского киноинститута (AFI).