Путин лишил своих подчиненных 10% зарплаты

10:51, 06 марта 2015
Мир
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Президент России Владимир Путин сократил на 10% зарплату сотрудникам администрации президента РФ.

REUTERS

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Выплачивать с 1 мая по 31 декабря 2015 года федеральным государственным гражданским служащим Администрации Президента Российской Федерации денежное содержание с уменьшением на 10%", - говорится в указе.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин решил замкнуть на себя принятие решений о финансировании проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выделять средства из ФНБ можно будет только с разрешения Путина.

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