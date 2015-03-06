Путин лишил своих подчиненных 10% зарплаты

Президент России Владимир Путин подписал Указ "О денежном содержании федеральных государственных гражданских служащих Администрации Президента Российской Федерации". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Выплачивать с 1 мая по 31 декабря 2015 года федеральным государственным гражданским служащим Администрации Президента Российской Федерации денежное содержание с уменьшением на 10%", - говорится в указе.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин решил замкнуть на себя принятие решений о финансировании проектов из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Выделять средства из ФНБ можно будет только с разрешения Путина.