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В ЮАР во время службы рухнула церковь, есть жертвы (видео)

22:10, 19 апреля 2019
Мир
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Обвал произошел в помещении одной из протестантских церквей \ фото УНИАН

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Fox News. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 13 человек. Еще минимум 16 человек травмированы.

Сейчас известно, что обвал произошел в помещении одной из протестантских церквей. О теракте речь сейчас не идет - представитель службы экстренной медицинской помощи Роберт Маккензи заявил, что причиной трагедии могут быть сильные дожди, которые подмыли фундамент сооружения. Официальную версию трагедии должна обнародовать полиция после надлежащих следственных действий.

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Теги: #Африка#церковь