В ЮАР во время службы рухнула церковь, есть жертвы (видео)

По предварительным данным, жертв трагедии более десяти.

В Южноафриканской республике (ЮАР) во время богослужения разрушилась церковь.

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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Fox News. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 13 человек. Еще минимум 16 человек травмированы.

Сейчас известно, что обвал произошел в помещении одной из протестантских церквей. О теракте речь сейчас не идет - представитель службы экстренной медицинской помощи Роберт Маккензи заявил, что причиной трагедии могут быть сильные дожди, которые подмыли фундамент сооружения. Официальную версию трагедии должна обнародовать полиция после надлежащих следственных действий.