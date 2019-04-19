В ЮАР во время службы рухнула церковь, есть жертвы (видео)
22:10, 19 апреля 2019Мир
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По предварительным данным, жертв трагедии более десяти.
Обвал произошел в помещении одной из протестантских церквей \ фото УНИАН
В Южноафриканской республике (ЮАР) во время богослужения разрушилась церковь.
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Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Fox News. По предварительным данным, в результате трагедии погибли 13 человек. Еще минимум 16 человек травмированы.
Сейчас известно, что обвал произошел в помещении одной из протестантских церквей. О теракте речь сейчас не идет - представитель службы экстренной медицинской помощи Роберт Маккензи заявил, что причиной трагедии могут быть сильные дожди, которые подмыли фундамент сооружения. Официальную версию трагедии должна обнародовать полиция после надлежащих следственных действий.
В Южной Африке стена церкви рухнула на прихожан во время службы, есть погибшие
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