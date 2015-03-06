В Москве за год девять человек арестовали за измену и шпионаж

Об этом сообщает ТАСС.

"В период с 1 января 2014 года по 3 марта 2015 года Лефортовским судом города Москвы были вынесены постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении семи лиц, обвиняемых в совершении государственной измены, а также об аресте двух лиц, обвиняемых в совершении шпионажа". - сообщила пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.

Читайте такжеВ РФ антироссийские статьи журналистов приравняют к госизмене

В последние месяцы появились сообщения о целом ряде уголовных дел за государственную измену и шпионаж, расследуемых в России.