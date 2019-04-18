Washington Post: Россия ждала, что с Трампом получит контроль над частью Украины

Манафорт, будучи главой избирательного штаба Трампа, получил "мирный план" для Украины, который давал Москве определенный контроль над украинской территорией.

Расследование дела о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году не выявило координации действий между командой Дональда Трампа и российским правительством. Вместе с тем, американские следователи четко установили: Россия хотела помочь кандидату-республиканцу, а тот хотел принять помощь.

Об этом, как пишет Washington Post, говорится в отчете специального прокурора Департамента юстиции США Роберта Мюллера относительно расследования российского дела.

"Следствие установило, что российское правительство ожидало, что получит выгоду от президентства Трампа. Оно работало над обеспечением нужного результата. Кампания ожидала получить электоральную выгоду от украденной информации и ее публикации благодаря российским усилиям. Следствие не установило фактов, что члены кампании Трампа сговаривались или координировали действия с российским правительством в его активности по вмешательству", - говорится в отчете.

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В документе детально описана хронология контактов между членами команды Трампа и людей с российскими связями. О большинстве случаев уже известно, но некоторые из них новые.

К примеру, команда Мюллера обнаружила, что в августе 2016 года Константин Килимник, которого ФБР считает связанным с Россией, встретился с главой избирательного штаба Трампа Полом Манафортом, "чтобы передать лично мирный план для Украины. Манафорт признался специальному прокурору, что это был "черный ход" для России для контроля над частью Восточной Украины", - говорится в отчете.

Отмечается, что и Килімник и Манафорт считали победу Трампа на выборах необходимой для воплощения плана.