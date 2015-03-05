В Китае борются с коррупцией: чиновникам уже организовали экскурсии в тюрьмы

После нескольких коррупционных скандалов в Госкомитете КНР по развитию и реформам (ГКРР) в чиновниках ведомства решили воспитывать честность путем организации экскурсий в тюрьмы, сообщил в четверг журналистам руководитель ГКРР Сю Шаоши, передают РИА Новости.

За период с мая 2013 по октябрь 2014 года было задержано 19 действующих и бывших сотрудников Госкомитета по подозрению во взяточничестве, среди них — экс-директор департамента ценообразования ГКРР Цао Чанцин.

Сю Шаоши признал, что "у немалого количества сотрудников департамента ценообразования возникли коррупционные проблемы", и заявил, что "мы решительно поддерживаем борьбу центрального правительства с коррупцией, в том числе внутри нашего комитета".

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"После начала коррупционных дел мы предприняли ряд мер по коллективному воспитанию сотрудников, в течение прошлого года мы провели экскурсии по нескольким тюрьмам Пекина для более чем 200 наших кадровых работников", — сообщил Сю Шаоши.

По его словам, ведомство также проводит анализ причин коррупции в ведомстве, стремится создать прозрачную систему контроля за сотрудниками.