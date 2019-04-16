Россия бросила за решетку гражданина Норвегии на 14 лет

Российский суд признал его виновным в шпионаже.

Суд в России признал виновным мужчину из Норвегии в сборе шпионских сведений о ядерных субмаринах. За это его бросят в тюрьму на 14 лет. Вердикт, очевидно, может усилить напряжение в отношениях между Москвой и страной НАТО.

63-летний пенсионер Фроде Берг в прошлом служил пограничником на норвежско-российской границе, пишет Reuters. Его схватили в Москве в декабре 2017 года. Судебное разбирательство над ним проходило за закрытой дверью в этом месяце. Он настаивает, что не шпионил в пользу Норвегии, в чем его обвиняют. Берг не собирается подавать апелляцию и рассчитывает, что его помилует Владимир Путин. Об этом сказал адвокат норвежца Илья Новиков.

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Посольство Норвегии в России сообщило, что "зафиксировало" вердикт, но не дает сейчас комментариев. Дипломаты пояснили, что работают во многих направлениях, чтобы вернуть Берга домой.

"Власти Норвегии желают увидеть безопасное возвращение Фроде Берга в страну", - сказал пресс-секретарь МИД Норвегии.

Во время суда Берг признал, что его схватили с важными данными для норвежских властей. Но отрицал, что знал о своем участии в какой-то шпионской операции. Детали дела засекречены.

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"У него нет иллюзий. Он ждет, что его правительство предпримет необходимые шаги, чтобы добиться его освобождения дипломатическими методами", - сказал Новиков.

На прошлой неделе Путин допустил, что норвежца могут помиловать или обменять.