В сеть слили отрывки новых «Мстителей» – они раскрывают важнейшие детали сюжета

Ролики появились как в Twitter, так и в Vimeo, откуда уже были удалены по запросу Disney.

В сети 16 апреля появились по меньшей мере два отрывка нового кинокомикса от Marvel – «Мстители: финал». Ролики низкого качества представляют собой экранные копии, и и раскрывают ключевые сюжетные подробности ленты.

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Как сообщает DTF, ролики появились как в Twitter, так и в Vimeo, откуда уже были удалены по запросу Disney. Отмечается также, что отрывки попали и в российскую соцсеть «Вконтакте», где ими уже занимается служба поддержки.

Как произошла утечка пока неясно. Информация в источниках разнится — кто-то говорит, что самые яркие фрагменты картины показывали партнёрам Disney, а кто-то — что студия проводила последние тестовые скрининги для фанатов.

Ролики также были залиты на Telegram-канал сообщества 2ch. Пользователям рекомендуется воздержаться от просмотра нелегальных копий фильма.

Напомним, 2 апреля Marvel выпустила новый трейлер фильма "Мстители: Финал", в котором показали возвращение Таноса, главного антагониста предыдущей части.

В этот же день в США и Канаде поклонники киновселенной Marvel обвалили сайты кинотеатров после старта ранних продаж билетов на ленту. В США новые «Мстители» поставили абсолютный исторический рекорд по продажам билетов за первый час.

В Украине фильм выйдет в прокат 24-25 апреля.