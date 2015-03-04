Министры финансов G7 приветствовали принятие экономических реформ в Украине

Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, пишет Росбалт

"Принятие пакета законодательных актов означает значительный прогресс на пути к реализации предварительных мер (prior actions) согласно новой программе экономических реформ, которая будет поддержана новой четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования" (EFF) МВФ", — отмечается в заявлении.

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Согласно ему, страны "большой семерки" надеются на положительное решение совета директоров МВФ в ближайшие дни по украинском вопросу.