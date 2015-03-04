Министры финансов G7 приветствовали принятие экономических реформ в Украине
23:43, 04 марта 2015Мир
1256 0
Министры финансов стран "Большой семерки" и еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам приветствуют меры украинских властей, в частности принятые Радой 2 марта поправки в бюджет и пакет экономических реформ.
minfin.com.ua
Об этом говорится в заявлении министров финансов G7, пишет Росбалт
"Принятие пакета законодательных актов означает значительный прогресс на пути к реализации предварительных мер (prior actions) согласно новой программе экономических реформ, которая будет поддержана новой четырехлетней программой "Механизм расширенного финансирования" (EFF) МВФ", — отмечается в заявлении.
Читайте такжеЯценюк подчеркнул, что международные кредиты дадут возможность стабилизировать гривню
Согласно ему, страны "большой семерки" надеются на положительное решение совета директоров МВФ в ближайшие дни по украинском вопросу.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter