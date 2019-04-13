цей матеріал доступний українською

В Канаде сгорел Украинский культурный центр (видео)

22:54, 13 апреля 2019
Мир
599 0
В результате пожара никто не пострадал / фото: twitter.com/HamiltonFireDep

Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка.

Читайте такжеВ Италии водитель поджег автобус с 50 детьми (видео)

"Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с грустью сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) прошлой ночью. Здание сгорело полностью. Также сгорели некоторые архивные документы", - написала она.

Читайте такжеВ Италии водитель поджег автобус с 50 детьми (видео)

По данным пожарной службы Гамильтона, вследствие пожара в здании обрушилась крыша. Пострадавших нет.

Сейчас причины пожара устанавливаются, предварительно признаков поджога не обнаружено. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Канада#пожар