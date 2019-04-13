В Канаде сгорел Украинский культурный центр (видео)
В Канаде сгорел Украинский культурный центр, расположенный в городе Гамильтон близ Торонто.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook президент Канадско-украинского международного фонда поддержки Антонина Кумка.
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"Конгресс Украинцев Канады отдел Гамильтон с грустью сообщает о пожаре в Украинском Культурном Центре (СУМ Гамильтон) прошлой ночью. Здание сгорело полностью. Также сгорели некоторые архивные документы", - написала она.
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По данным пожарной службы Гамильтона, вследствие пожара в здании обрушилась крыша. Пострадавших нет.
Сейчас причины пожара устанавливаются, предварительно признаков поджога не обнаружено.
Great work by very courageous firefighters pic.twitter.com/65dzibf4hM— m matias (@mike911ont) April 13, 2019