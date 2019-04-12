Соратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов - WP

Соратники президента хотели отправить нелегалов на автобусах в округ в Сан-Франциско, где победила последовательный оппонент Трампа Нэнси Пелоси.

Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды за последние полгода пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии.

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По данным издания The Washington Post, в частности, соратники президента хотели отправить нелегалов на автобусах в округ в Сан-Франциско, где победила последовательный оппонент Трампа Нэнси Пелоси. Отмечается, что они обратились с соответствующим запросом в министерство внутренней безопасности.

В газете рассказали, что в администрации президента отказались от данной инициативы, посчитав, что она связана с репутационными рисками и значительными финансовыми потерями на логистику.