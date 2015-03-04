Россия готовится к борьбе с сетевой активностью и "революционно-романтическим стереотипом"

09:06, 04 марта 2015
Мир
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Научный совет при Совете безопасности РФ (СБ РФ) собирается рекомендовать СБ меры противодействия "дестабилизации внутриполитической ситуации по сценарию "цветных революций".

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Об этом пишет издание КоммерсантЪ со ссылкой на источники, близкие к Совету безопасности.

Так, член научного совета СБ РФ, профессор МГУ, в прошлом сотрудник спецслужб Андрей Манойло считает необходимыми комплексную работу, которая включает "пресечение спецслужбами сетевых форм протестной активности", и грамотно поставленную информационно-идеологическую работу, препятствующую "формированию в обществе революционно-романтического стереотипа", благодаря которому к акциям протеста привлекается "большое количество случайных людей".

Читайте такжеThe Guardian: В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов"Любая "цветная революция" маскируется под стихийные проявления воли народа, но это действия, запланированные извне в строгой последовательности. Бороться с этим можно, лишь нарушив технологическую цепочку", - заявил он.

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