Россия готовится к борьбе с сетевой активностью и "революционно-романтическим стереотипом"

Об этом пишет издание КоммерсантЪ со ссылкой на источники, близкие к Совету безопасности.

Так, член научного совета СБ РФ, профессор МГУ, в прошлом сотрудник спецслужб Андрей Манойло считает необходимыми комплексную работу, которая включает "пресечение спецслужбами сетевых форм протестной активности", и грамотно поставленную информационно-идеологическую работу, препятствующую "формированию в обществе революционно-романтического стереотипа", благодаря которому к акциям протеста привлекается "большое количество случайных людей".

Читайте такжеThe Guardian: В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов"Любая "цветная революция" маскируется под стихийные проявления воли народа, но это действия, запланированные извне в строгой последовательности. Бороться с этим можно, лишь нарушив технологическую цепочку", - заявил он.