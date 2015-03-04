Россия готовится к борьбе с сетевой активностью и "революционно-романтическим стереотипом"
Научный совет при Совете безопасности РФ (СБ РФ) собирается рекомендовать СБ меры противодействия "дестабилизации внутриполитической ситуации по сценарию "цветных революций".
Об этом пишет издание КоммерсантЪ со ссылкой на источники, близкие к Совету безопасности.
Так, член научного совета СБ РФ, профессор МГУ, в прошлом сотрудник спецслужб Андрей Манойло считает необходимыми комплексную работу, которая включает "пресечение спецслужбами сетевых форм протестной активности", и грамотно поставленную информационно-идеологическую работу, препятствующую "формированию в обществе революционно-романтического стереотипа", благодаря которому к акциям протеста привлекается "большое количество случайных людей".
Читайте такжеThe Guardian: В России сформировалась патриотическая группа для ее защиты от продемократических протестов"Любая "цветная революция" маскируется под стихийные проявления воли народа, но это действия, запланированные извне в строгой последовательности. Бороться с этим можно, лишь нарушив технологическую цепочку", - заявил он.